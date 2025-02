Entenda por que excesso de faltas em Neymar não preocupa comissão técnica do Santos

O meia-atacante Neymar reestreou pelo Santos na última quarta-feira, no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, e voltou a sofrer de um antigo problema: o excesso de faltas.

O jogador foi caçado durante todo o período em que esteve em campo e, mesmo tendo atuado apenas no segundo tempo, foi o atleta que mais sofreu faltas na partida (cinco). A comissão técnica de Pedro Caixinha, entretanto, não vê isso como um motivo de preocupação.

Auxiliar de Caixinha, Pedro Malta foi responsável por dirigir o time à beira do gramado, já que o treinador estava suspenso. Ele foi questionado sobre o tema e vê as faltas como uma "circunstância" de jogo devido à qualidade de Neymar. O tema, portanto, não causa aflição no português, embora o astro venha de problemas físicos.

"Isso não tem que nos preocupar, é uma circunstância e uma arma que o adversário pode utilizar. Claro que um jogador com a qualidade do Neymar, se não estiver muito próximo dele, se o deixa girar sobre ti ou te encarar, é um jogador que pode ser extremamente perigoso. É natural que os adversários tentem [fazer faltas], são circunstâncias do jogo, não podemos controlar", afirmou.

Neymar entrou logo na volta do intervalo da partida contra o Botafogo-SP e atuou por pouco mais de 50 minutos. O camisa 10 mostrou-se à vontade em campo. Ele participou bastante das ações ofensivas, distribuiu bons passes e quase marcou um golaço em chute de canhota, mas parou na defesa do goleiro.

O astro vinha de um longo período sem pisar nos gramados em um jogo oficial. Ele, que recentemente sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, havia jogado pela última vez no dia 4 de novembro do ano passado, no duelo entre Al-Hilal e Esteghlal Tehran.

O jogador está de volta ao Santos após 12 anos. Ele, que soma passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal, assinou um vínculo válido até o final de junho com o Peixe.

O atacante agora se prepara para o próximo compromisso do time, diante do Novorizontino, pela oitava rodada do Paulistão. A bola rola no domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Pedro Malta despistou ao ser questionado se o camisa 10 participará do jogo.

"Até o dia do jogo, muita coisa pode acontecer. O nível de exibição que vimos do Neymar nos agrada. Ele estando bem, tem que jogar. É uma questão de avaliarmos a situação ao longo desta semana, vermos como será a sua recuperação após este jogo. Até lá muita coisa pode acontecer", concluiu.