Empresário de Gerson cobra Flamengo por uma valorização salarial

Na última quinta-feira, durante entrevista ao Pod do Marcão, Marcos Silva, pai e empresário do capitão do Flamengo, Gerson, cobrou a diretoria rubro-negra por uma valorização salarial ao jogador. O agente do atleta citou que o meio-campista tem um dos menores salários dos jogadores de destaque do Mengão.

"O Gerson é, no pelotão de elite, um dos menores salários. Não quero saber se houve ou não alguma proposta por ele... Isso é do Flamengo. Só sei que abrimos mão de muita coisa para estarmos aqui", disse Marcos Silva.

Marcos Silva abordou sobre o que Gerson teve de abandonar para retornar à equipe em 2023. "Praticamente largamos todo nosso dinheiro. Eu abri mão de comissão, ele abriu mão de salário, a gente abriu mão de tudo. Falei com a diretoria que entendia aquilo, mas se o Gerson fosse bem, ele merecia uma valorização. O Gerson está se doando e aí pergunto: aconteceu valorização? Não, de forma alguma".

Em sua segunda passagem pelo Flamengo, Gerson é tido como um dos melhores jogadores da equipe de Filipe Luís. O volante, além de capitão da equipe, é um dos maiores ídolos no atual elenco do Rubro-Negro. O meio-campista tem 227 jogos pelo Mengão e tem um currículo de títulos extenso: dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

Com Filipe Luís no comando, o Flamengo vive ótima fase. Campeão da Supercopa 2025, após bater o Botafogo por 3 a 1, o Rubro-Negro atualmente está na segunda posição do Campeonato Carioca, com 13 pontos, três a menos que o líder Volta Redonda.