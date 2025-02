Em estreia de William Gomes, Porto empata com o Sporting e amplia sequência negativa no Português

Nesta sexta-feira, o Porto empatou o clássico com o Sporting por 1 a 1, no estádio do Dragão, pela 21ª rodada do Campeonato Português. O jogo marcou a estreia de William Gomes, ex-São Paulo, que entrou no segundo tempo. Fresneda abriu o placar para os visitantes, e Namaso deixou tudo igual.

Com o resultado, o Porto chegou a cinco jogos seguidos sem vencer no torneio, sendo três empates e três derrotas. A equipe ocupa a terceira posição, com 43 pontos, oito a menos que o próprio Sporting, líder isolado.

O Porto volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe a Roma pelo jogo de ida dos playoffs da Liga Europa. O Sporting joga contra o Borussia Dortmund em casa, na terça-feira, pelos playoffs da Liga dos Campeões.

Estreia de William Gomes com a nossa camisola ? #FCPSCP pic.twitter.com/b1oLYxgU0e ? FC Porto (@FCPorto) February 7, 2025

O Sporting abriu o placar no final do primeiro tempo, aos 41 minutos. Quenda fez linda jogada pela esquerda e passou para o meio da grande área. A bola passou pela defesa do Porto e chegou em Fresneda, que bateu de primeira para o fundo das redes.

William Gomes entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo e fez sua estreia com a camisa do Porto.

O Porto pressionou e chegou ao gol de empate nos acréscimos da partida. Aos 48 minutos, após cruzamento na segunda trave, Omorodion se esticou e passou para Namaso, que bateu para deixar tudo igual no clássico.

Após o gol, o Sporting teve dois jogadores expulsos. O brasileiro Matheus Reis, também ex-São Paulo, e Diomande receberam cartão vermelho.