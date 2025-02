Em dia de homenagens, Atlético-MG faz penúltimo treino antes de clássico

O Atlético-MG segue a sua preparação para o duelo com o Cruzeiro, marcado para o próximo domingo. Nesta sexta-feira, houve uma atividade técnica e tática no campo 1 do CT na Cidade do Galo.

O técnico Cuca não poderá contar com o atacante Junior Santos, que irá cumprir suspensão automática. Além disso, Tomás Cuello segue na fisioterapia após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo contra o Athletic, na última terça-feira. Cadu e Caio Maia estão em tratamento das respectivas lesões nos joelhos direitos.

O Atlético encerra sua preparação para o clássico neste sábado. O jogo diante do Cruzeiro será no domingo, às 16 horas (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, no Mineirão. Apenas torcedores da Raposa estão liberados para entrar no estádio.

Dia de homenagens



Após o treino foram realizadas três homenagens. O técnico Cuca, o lateral Renzo Saravia e o meio-campista Igor Gomes receberam camisas e placas especiais.

No caso do Cuca, são 250 jogos à frente do Galo, contabilizando as quatro passagens (2011-2013, 2021, 2022 e 2025). Ele é o maior vencedor da história do time entre os treinadores, com seis títulos, sendo três Mineiro, uma Copa do Brasil, um Brasileiro e uma da Libertadores.

2??5??0?? no comando! ? CAMpeão da Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e Estadual (3x) pelo Clube, Cuca atingiu a relevante marca de jogos diante do Athletic! Vamos por mais conquistas, Professor! ?? pic.twitter.com/MtWwf95hnb ? Atlético (@Atletico) February 7, 2025

Igor Gomes completou 100 partidas. O meia foi contratado pelo Atlético em janeiro de 2023, sendo bicampeão mineiro, além de ter feito gols e partidas importantes ao longo da sua trajetória.

? vezes, Igor Gomes! Após a marca alcançada no clássico nos EUA, o meio-campista recebeu, das mãos do Gerente de Futebol, Pedro Moreira, a homenagem pelo feito! Seguimos juntos, Igor! ???? pic.twitter.com/mu52kxIdsh ? Atlético (@Atletico) February 7, 2025

O argentino Saravia também chegou a marca centenária. O lateral direito desembarcou na Cidade do Galo em 2023, após passagem por Internacional e Botafogo.

O gerente de futebol do Atlético-MG, Pedro Moreira, foi o responsável por entregar os presentes para os dois jogadores. Já o executivo de futebol do clube, Paulo Bracks, fez a homenagem ao técnico Cuca.

Mais um homenageado! ??? Diante do Orlando City, Saravia completou o seu 100° jogo com as nossas cores! Uma trajetória marcada por entrega e muita dedicação em campo! ??? pic.twitter.com/3pQJvGx3qp ? Atlético (@Atletico) February 7, 2025

Veja o que está escrito nas placas:

Cuca



"Técnico mais vencedor da nossa história, você tem lugar de destaque na galeria de ídolos do Galo e no coração da Massa Atleticana. Grandes conquistas e uma fé inabalável marcam sua brilhante trajetória de 250 jogos no comando do Atlético"

Igor Gomes



"Celebramos com você essa marca expressiva de 100 jogos com a alvinegra. Uma história marcada pelo talento e versatilidade, sempre com determinação e espírito competitivo reconhecidos por todos. Gols memoráveis e títulos importantes, sua trajetória vitoriosa e de grande sintonia com o Clube. Que essa marca o impulsione a alcançar mais conquistas com a camisa do Galo!"

Renzo Saravia



"Você veste a nossa camisa com alma, sempre com muita garra, profissionalismo e dedicação, razão pela qual conquistou a confiança e a admiração da Massa Atleticana. Receba essa homenagem do Galo pela sua brilhante trajetória que chega a 100 jogos com capítulos memoráveis, e com a certeza de que novos feitos serão alcançados".