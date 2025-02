"É especial", diz Thiago Silva sobre primeiro Fla-Flu desde retorno ao Fluminense

O experiente zagueiro do Fluminense, Thiago Silva, comentou as suas sensações a respeito de seu primeiro Fla-Flu desde o retorno ao futebol brasileiro. As equipes se enfrentam na tarde do domingo (9), no Maracanã, em duelo válido pela nona rodada da Taça Guanabara.

"É especial. Na minha infância, vi muitos Fla-Flus e agora estar lá dentro, revivendo novamente esse momento, para mim, com certeza, será mais do que especial, já que no segundo turno do Campeonato Brasileiro (2024), quando vencemos, eu estava na arquibancada e já passou um filme naquele momento. Agora, dentro de campo, não vai ser diferente", disse o defensor à FluminenseTV.

Thiago Silva, autor de um dos gols na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Vasco, afirmou que o resultado foi muito importante para a sequência do campeonato. As equipes se enfrentaram na última quarta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília.

"Eu acredito, sim, que (a vitória contra o Vasco) tenha sido um divisor de águas para a gente, porque era um clássico importante e fazia um tempo que não vencíamos um clássico. Então, isso te da moral, porque, logo em seguida, tem um outro clássico (Fla-Flu), que não é muito habitual a gente fazer. Vamos tentar fazer nosso melhor papel mais uma vez", cravou Thiago Silva.

O primeiro Fla-FLU do retorno, ídolo! Amanhã tem Maraca! Tudo sobre a nossa preparação no #MomentoTricolor >> https://t.co/L5G0Nn8ybp pic.twitter.com/4Ta8k9vxUl ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 8, 2025

O Fluminense, mandante da partida, precisa da vitória para buscar uma vaga no G4. Restando três rodadas para o fim da primeira fase, o Tricolor aparece apenas na oitava posição na tabela, com dez pontos em oito jogos. O Rubro-Negro, por sua vez, é o vice-líder com 13 pontos e um jogo a menos. O líder isolado é o Volta Redonda, com 16.

A equipe de Mano Menezes encerrou um jejum de três partidas sem vencer com o triunfo no clássico contra o Vasco, na última quarta-feira. A vitória devolveu a confiança ao time e a escalação titular deve ser a mesma que bateu o Cruzmaltino.