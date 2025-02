Dublador capta explicação de Yuri e provocação de Hugo no Dérbi; veja

O dublador Gustavo Machado captou alguns dos diálogos que marcaram o empate entre Palmeiras e Corinthians por 1 a 1, na última quinta-feira (6), pela sétima rodada do Paulistão.

Primeiro cartão de Yuri Alberto

O atacante do Corinthians chutou a bandeirinha de escanteio ao comemorar o gol marcado no Allianz Parque. Weverton "cobrou" o árbitro Raphael Claus após a atitude. O juiz, posteriormente, explicou a jogadores do Timão a aplicação do amarelo.

Claus, você falou que não pode comemorar, mas o Yuri pode fazer isso? Weverton para Claus

O que ele fez é antijogo e não pode mais. Raphael Claus para Matheuzinho

Explicação de Yuri após vermelho

O atacante do Corinthians recebeu o segundo cartão amarelo por simular falta na etapa final. Ele argumentou para Raphael Claus que havia tropeçado, mas não adiantou. Ramón Díaz questionou.

Eu tropecei. Eu tropecei, Claus. Não faz isso. Claus, é só seguir. Yuri Alberto para Raphael Claus

O que é que é isso? Não é possível. Ramón Díaz

Possível pênalti de André Ramalho

O Palmeiras reclamou com Raphael Claus sobre um toque de mão de André Ramalho. O zagueiro do Corinthians tentou cortar chute de Piquerez, mas a bola pegou no seu pé e subiu para o braço.

Sai daqui. Eu vi, bateu na perna. A bola bateu na perna. Pegou na perna e depois pegou no braço. Raphael Claus

Provocação de Hugo Souza

O goleiro do Corinthians provocou a torcida do Palmeiras após o apito final. Ele pegou o pênalti batido por Estêvão nos acréscimos e, ao término do jogo, se virou para os torcedores, que atiraram objetos nele.

Vai tomar no cu. Aqui é Corinthians. Eu sou pica. Hugo Souza