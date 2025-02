Du Plessis e Strickland batem o peso e confirmam revanche pelo cinturão no UFC 312

Realizada nesta sexta-feira (7), na Austrália, a pesagem oficial do UFC 312 se desenvolveu sem problemas. Mostrando profissionalismo, Dricus du Plessis, campeão do peso-médio (84 kg), e Sean Strickland, desafiante ao título, passaram com louvor pela balança e confirmaram a aguardada revanche, principal luta do evento deste sábado (8). Os demais 22 atletas que participaram da cerimônia também cumpriram seus compromissos e garantiram presença no show.

Ao subir na balança, o campeão Du Plessis cravou 83,9 kg. Por sua vez, Strickland apresentou o mesmo peso do rival na cerimônia pré-luta. Esta será a segunda luta entre os tops do peso-médio do UFC. Na primeira, realizada em janeiro de 2024, o sul-africano superou o americano por decisão dividida, resultado que gerou discussão na comunidade do MMA.

A disputa de cinturão do peso-palha (52 kg) também está 'de pé'. Campeã da categoria, Zhang Weili marcou 52,1 kg na balança. Já Tatiana Suarez, desafiante ao cinturão e invicta no MMA, marcou 51,9 kg. A luta entre as atletas é classificada por muitos como uma das melhores envolvendo as mulheres na atualidade.

Esquadrão Brasileiro confirmado

Assim como em todo evento do UFC, o Brasil será representado no octógono. No evento deste sábado, Bruna Brasil, Gabriel Santos, Rodolfo Bellato e Talisson Teixeira estarão em ação. No card principal, Bellato e Talisson se apresentaram com 92,9 kg e 119,2 kg na balança e foram aprovados para os duelos contra os atletas da casa Jimmy Crute e Justin Tafa, que marcaram 93,4 kg e 120,6 kg, no meio-pesado (93 kg) e no peso-pesado, respectivamente.

Já no card preliminar, Gabriel e Bruna vão medir forças com Jack Jenkins e Wang Cong pelo peso-pena (66 kg) e peso-mosca (57 kg), respectivamente. 'Mosquitinho' marcou 65,9 kg na cerimônia pré-luta, enquanto o australiano se apresentou com 66,2 kg. Por sua vez, a atleta da equipe 'The Fighting Nerds' cravou 56,9 kg na balança, um pouco mais pesada do que a striker chinesa, com seus 56,6 kg.

Luta cancelada

Antes da pesagem oficial do UFC 312 ser iniciada, a organização comunicou que a luta entre Hyun Sung Park e Nyamjargal Tumendemberel foi cancelada. Tumendemberel apresentou problemas em seu corte de peso e acabou impossibilitado de competir no evento.

Resultados da pesagem do UFC 312:

Dricus du Plessis (83,9 kg) vs (83,9 kg) Sean Strickland

Zhang Weili (52,1 kg) vs (51,9 kg) Tatiana Suarez

Justin Tafa (120,6 kg) vs (119,2 kg) Talisson 'Xicao'

Jimmy Crute (93,4 kg) vs (92,9 kg) Rodolfo 'Trator'

Jake Matthews (77,3 kg) vs (77,3 kg) Francisco Prado

Jack Jenkins (66,2 kg) vs (65,9 kg) Gabriel 'Mosqutinho'

Tom Nolan (70,5 kg)) vs (70,7 kg) Viacheslav Borshchev

Wang Cong (56,6 kg) vs (56,9 kg) Bruna Brasil

Aleksandre Topuria (61,4 kg) vs (61,4 kg) Colby Thicknesse

Jonathan Micallef (77,1 kg) vs (77,5 kg) Kevin Jousset

Kody Steele (70,7 kg) vs (70,7 kg) Rong Zhu

Quillan Salkilld (70,7 kg) vs (70,5 kg) Anshul Jubli