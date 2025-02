De La Cruz será desfalque do Flamengo contra o Fluminense

O Flamengo trata com muita cautela a utilização do meio-campista Nico De La Cruz após os problemas físicos do ano passado. Por isso, o uruguaio será preservado do clássico deste sábado contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca.

Nesta sexta-feira, o Flamengo divulgou que decidiu realizar um controle de carga com De La Cruz, por isso ele não será relacionado. Cada jogador tem um planejamento físico distinto no clube.

Até o momento, Nico De La Cruz entrou em campo apenas duas vezes na temporada. Participou do jogo contra o Volta Redonda, no dia 25 de janeiro, pelo Carioca, e da decisão da Supercopa Rei diante do Botafogo, no final de semana passado, em Belém.

Em 2024, De La Cruz esteve em campo em 41 jogos do Flamengo, com dois gols e seis assistências. Entre agosto e outubro, ele sofreu com uma sequência de contusões, apresentando uma lesão no joelho e problemas musculares.

Fluminense e Flamengo se encontram neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.