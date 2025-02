Corinthians se irrita com arbitragem no Dérbi, mas adota discurso brando

De jogadores à comissão técnica, o Corinthians se irritou com a arbitragem de Raphael Claus no empate com por 1 a 1 com o Palmeiras, na última quinta-feira (6). No entanto, a equipe adotou um tom mais brando para comentar o lance polêmico que culminou com a expulsão de Yuri Alberto.

O que aconteceu

Ramón e Emiliano Díaz, técnico e auxiliar do Corinthians, criticaram de forma amena o segundo amarelo aplicado a Yuri Alberto, que ocasionou a expulsão do camisa 9. Isso porque a primeira advertência ao atacante foi por uma provocação considerada desnecessária, ao chutar a bandeirinha.

No entanto, após o encerramento da coletiva, ambos demonstraram descontentamento com reações mais acintosas. Houve até uma "surpresa" dos dois ao serem informados sobre as reclamações do técnico Abel Ferreira, que apontou uma suposta invasão à área no momento da cobrança de pênalti de Estêvão.

É uma lástima que ele tenha sido advertido na primeira vez [quando chuta a bandeirinha de escanteio], não foi por jogo em si e nem por simulação. Sobre essas coisas, precisamos crescer como grupo e como jogadores. Já no segundo cartão, foi uma ação que ele fez quase sozinho para dentro. O árbitro, com a experiência de um clássico, viu o Palmeiras ficar com a bola. Ele [Raphael Claus] poderia continuar o jogo e não aconteceria nada, mas são decisões do árbitro. Isso nos complicou porque, em um clássico, é difícil jogar com dez, mas a equipe se portou bem.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, em coletiva

O goleiro Hugo Souza fez um curto desabafo em zona mista, após ser orientado pela assessoria de imprensa do clube a não comentar o lance polêmico do companheiro de equipe na entrevista de saída de campo.

A gente teve uma expulsão do Yuri que... 'Tá', não vou falar da arbitragem. Se houve simulação [de falta], eu acho que o Yuri estava lá atrás, um pouco longe da área, mas não precisava, né? Mas 'tá' bom.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Matheus Bidu, lateral-esquerdo, afirmou que uma advertência verbal seria o suficiente. Porém, endossou o coro adotado pelo Timão, de "respeitar as decisões do árbitro".