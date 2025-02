Flu e Galo encaram times do Norte: os jogos da 1ª fase da Copa do Brasil

A CBF sorteou nesta sexta-feira (7) os 40 confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. As partidas acontecerão entre os dias 19 e 26 de fevereiro. Também foi definido o chaveamento da segunda fase.

As equipes com melhor colocação no ranking (potes A, B, C e D) não têm mais a vantagem de empate. Dessa forma, em caso de igualdade no tempo regulamentas, a disputa irá para as penalidades. Esses times também jogarão fora de casa.

Além disso, 12 equipes entram direto na terceira fase: Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, Paysandu e CRB.

Veja os confrontos da primeira fase:

Asa-AL x Atlético-GO

Jequié-BA x Retrô-PE

Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa

Boavista x CSA-AL

União-MT x Vasco

Barcelona-RO x Nova Iguaçu

Humaitá-AC x Operário-PR

CSE-AL x Tombense-MG

Pouso Alegre-MG x Athletico

Guarany-RS x Altos-PI

Ceilândia-DF x Coritiba

Maracanã-CE x Ferroviário-CE

Porto Velho-RO x Cuiabá

Capital-DF x Portuguesa-RJ

Sergipe x Ceará

Parnahyba-PI x Confiança-SE

Maringá-PR x Juventude

União-TO x América-RN

Concórdia-SC x Ponte Preta

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

São Raimundo-RR x Grêmio

Barcelona-BA x Athletic-MG

Maranhão x Vitória

Santa Cruz-RN x Náutico

Sousa-PB x Red Bull Bragantino

Oratório-AP x São José-RS

Operário-MS x Criciúma

Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA

Cascavel-PR x América-MG

Votuporanguense x Aparecidense-GO

Inter de Limeira x Vila Nova-GO

Rio Branco-ES x Amazonas

Tocantinópolis x Atlético-MG

Independência-AC x Manaus-AM

Trem-AP x Brusque

Olaria-RJ x ABC-RN

Águia de Marabá x Fluminense

Dourados-MS x Caxias

Operário-MT x Sport

Rio Branco-ES x Novorizontino

Chaveamento da segunda fase

O sorteio também definiu como ficou o chaveamento da segunda fase da Copa do Brasil. Previamente, a CBF definiu qual clube será mandante no cruzamento com base no número do confronto na fase inicial.

Os vencedores dos confrontos 1, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 33, 36, 38 e 39 serão mandantes. Veja abaixo como ficou o chaveamento — o mandante sairá do confronto da esquerda.

Asa-AL ou Atlético-GO x Jequié-BA ou Retrô-PE

Boavista ou CSA-AL x Tuna Luso-PA ou Sampaio Corrêa

Barcelona-RO ou Nova Iguaçu x União-MT ou Vasco

Humaitá-AC ou Operário-PR x CSE-AL ou Tombense-MG

Pouso Alegre-MG ou Athletico x Guarany-RS ou Altos-PI



Maracanã-CE ou Ferroviário-CE x Ceilândia-DF ou Coritiba

Capital-DF ou Portuguesa-RJ x Porto Velho-RO ou Cuiabá

Sergipe ou Ceará x Parnahyba-PI ou Confiança-SE

ou Maringá-PR ou Juventude x União-TO ou América-RN

Portuguesa-SP ou Botafogo-PB x Concórdia-SC ou Ponte Preta

Barcelona-BA ou Athletic-MG x São Raimundo-RR ou Grêmio

Maranhão ou Vitória x Santa Cruz-RN ou Náutico

Sousa-PB ou Red Bull Bragantino x Oratório-AP x São José-RS

Grêmio Sampaio-RR ou Remo-PA x Operário-MS ou Criciúma

Votuporanguense ou Aparecidense-GO x Cascavel-PR ou América-MG

Inter de Limeira ou Vila Nova-GO x Rio Branco-ES ou Amazonas

Tocantinópolis ou Atlético-MG x Independência-AC ou Manaus-AM

Olaria-RJ ou ABC-RN x Trem-AP ou Brusque

Dourados-MS ou Caxias x Águia de Marabá ou Fluminense

Operário-MT ou Sport x Rio Branco-ES ou Novorizontino

Os potes para o sorteio da Copa do Brasil

Pote A: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Cuiabá, Fluminense, Grêmio, Juventude e Vasco.

Pote B: Brusque, Ceará, Coritiba, Criciúma, Operário-PR, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Vila Nova e Vitória.

Pote C: ABC, Amazonas, Botafogo-PB, Confiança, CSA, Ferroviário-CE, Náutico, Novorizontino, Remo e Tombense.

Pote D: Altos, América-RN, Aparecidense, Athletic-MG, Caxias, Manaus, Nova Iguaçu, Portuguesa-RJ, Retrô e São José-RS.

Pote E: Águia de Marabá, ASA-AL, Cascavel, Maringá, Pouso Alegre, Porto Velho, São Raimundo-RR, Sousa-PB, Tocantinópolis, União Rondonópolis.

Pote F: Ceilândia, Concórdia, Humaitá-AC, Inter de Limeira, Maranhão, Operário-MS, Operário VG-MT, Sergipe, Trem-AP, Tuna Luso.

Pote G: Boavista-RJ, CSE-AL, GAS-RR, Maracanã-CE, Olaria, Portuguesa-SP, Parnahyba-PI, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Santa Cruz-RN.

Boavista-RJ, CSE-AL, GAS-RR, Maracanã-CE, Olaria, Portuguesa-SP, Parnahyba-PI, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Santa Cruz-RN. Pote H: Barcelona de Ilhéus, Barcelona-RO, Capital-DF, Dourados-MS, Guarany de Bagé, Independência-AC, Jequié, Oratório, União-TO e Votuporanguense.

Quem enfrenta quem?

Pote A x Pote E

Pote B x Pote F

Pote C x Pote G

Pote D x Pote H

A Copa do Brasil

Os confrontos das duas primeiras fases serão definidos em jogo único. Ambos preveem disputa de pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar.

Já os duelos da terceira fase até a final contarão com partidas de ida e volta. Os embates da terceira fase serão definidos em novo sorteio.

A competição tem disputa pelo título definida para os dias 2 e 9 de novembro. Vale lembrar que o futebol brasileiro sofrerá uma parada no meio do ano devido à disputa do Super Mundial de Clubes.