Como é o mutirão que salvou gramado na 'maior chuva da história do Allianz'

Do UOL, em São Paulo (SP)

Um mutirão de 30 funcionários e um quadriciclo foram os responsáveis para que a bola rolasse para o clássico entre Palmeiras e Corinthians, que terminou empatado por 1 a 1, no Allianz Parque, na última quinta-feira (6).

O que aconteceu

O Dérbi começou com 32 minutos de atraso por causa das fortes chuvas que alagaram o gramado. O campo ficou com muitas poças, além de muita cortiça, composto usado no gramado sintético do Allianz, na superfície, formando o que parecia uma lama.

A chuva formou bolhas de água embaixo do gramado do Allianz, mesmo em pedaços do campo que não estavam alagados. O UOL apurou que elas aconteceram porque a cortiça, que é um material leve, boiou. Ao boiar, ela se acumulou em algumas regiões.

A única forma de resolver o problema foi com um mutirão de 30 funcionários que usou rodos para ajudar na drenagem do gramado e um quadriciclo que espalhava a cortiça por todo o campo.

O trabalho pesado foi reconhecido pelos mais de 32 mil torcedores que estiveram no estádio. Os funcionários foram ovacionados ao deixarem o campo.

"Allianz Parque recebeu maior volume de água da sua história"

Gramado do Allianz Parque ficou alagado antes de Palmeiras x Corinthians Imagem: ROBERTO CASIMIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Em entrevista ao UOL, Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, fornecedora do gramado sintético do Allianz Parque, afirmou que o gramado sofreu alguns efeitos colaterais pelo nível da chuva.

"O Allianz Parque recebeu um volume de água que nunca ocorreu antes em toda a história do estádio. Muita água em curto espaço do tempo. O material orgânico [cortiça] foi levado um pouco, a drenagem foi muito violenta, então movimentou um pouco do material orgânico."

"A arena conta com uma equipe grande preparada para qualquer tipo de eventualidade. Por causa do volume de água muito fora da curva, o gramado ficou assim. Equipe atenta com a previsão ficou pronta para entrar em ação", acrescentou.