Como a volta de Neymar ao Santos impacta estratégia global da Puma

Do UOL, no Rio de Janeiro

As lembranças do tempo de ousadia e alegria estão de volta à Vila Belmiro, materializadas mais uma vez na camisa 10 do Santos. Mas o retorno de Neymar ao Brasil também gera interesse na base global da Puma, na Alemanha.

A empresa é fornecedora de material esportivo de Neymar e agora vê um caminho positivo para o reposicionamento dos holofotes sobre ele, mesmo no mercado brasileiro.

A distância física para a Europa aumentou. Mas o fato de o craque sair do estaleiro e buscar uma recuperação após a grave lesão é muito mais interessante do que se ele ficasse escanteado no Al-Hilal.

Neymar ainda é o principal ativo midiático da Puma. A Arábia Saudita já era um mercado secundário, no paralelo com a Europa. E o futebol brasileiro, por mais que não seja transmitido de forma relevante ao redor do mundo, pelo menos gera o buzz com a narrativa da volta para casa. No âmbito nacional, a Puma Brasil lançou semana passada a campanha "Nosso menino volta para casa".

E tem mais: em forma, Neymar também retorna à seleção — outra plataforma relevante de exposição para ativos da marca, embora a CBF seja "terreno" da Nike.

"Seu retorno ao Brasil não altera sua relevância global, pelo contrário, reforça sua profunda ligação com um dos mercados mais apaixonados por futebol, ao mesmo tempo que mantém seu apelo internacional", disse ao UOL o diretor de marketing global da Puma, Clement Lacour.

No perfil oficial da marca, a imagem de Neymar tem sido exaustivamente usada nos últimos dias. Já tinha havido um retorno de interesse com a volta no Al-Hilal. O vídeo do retorno no clube árabe rendeu 20 milhões de visualizações no perfil do Instagram.

Neymar é o ativo mais midiático da Puma no futebol Imagem: Divulgação/Puma

Mas a transferência para o Santos revigorou as interações e a perspectiva de exposição. A collab da Puma com Neymar para a volta ao Brasil já rendeu 35 milhões. Um recorde da conta da fornecedora de material.

"Neymar Jr. segue sendo um ícone global e uma parte essencial da estratégia de futebol da Puma", acrescenta Lacour.

A peça publicitária mais vista nas redes foi com outro ativo valioso da Puma no mercado brasileiro, Memphis Depay.

Mas o holandês, embora engaje a massa corintiana, é um exemplo de ativo da Puma que não faz parte da mesma prateleira de Neymar.

Alguém supera Neymar?

Com o brasileiro no estaleiro, a empresa recorreu a figuras como Pulisic, do Milan, Jack Grealish, do Manchester City, e Xavi Simons, do RB Leipzig.

O primeiro é importante para o mercado americano, para o Milan e não vai muito além disso. O segundo vive uma seca danada no time de Guardiola e é reserva. O terceiro ainda é um jovem, que não atua em time de primeira prateleira. Pelo menos Kai Harvetz, do Arsenal, é um dos talentos da Puma com boa aceitação na Inglaterra e na Alemanha.

Mas com Neymar, a dinâmica é outra. O frisson é maior.

O brasileiro é comparado ao poder de engajamento da geração anterior, formada por Messi e Cristiano Ronaldo. Figuras que, na visão de gente do mercado, ainda vendem muito e não foram ultrapassadas. Mesmo por astros do quilate de Mbappé, Vini Jr. e Haaland.



"Neymar continua sendo um dos atletas mais influentes do futebol, dentro e fora de campo. O seu impacto transcende o local onde atua. Seu enorme número de seguidores, a sua influência cultural e o seu legado garantem que a sua importância global permaneça inalterada. A Puma valoriza o Neymar não apenas como jogador, mas como um embaixador global, cujo alcance e relevância permanecem fortes, independente do seu clube ou liga", disse o diretor de marketing da Puma global.

A chuteira usada por Neymar continuou sendo produzida e lançada, até porque não é um modelo exclusivo — a mais recente é a Future 8. Mas quando ele mesmo a calça e vai a campo, o efeito é outro. O par usado contra o Botafogo-SP vai a leilão.