Brasil sub-20 usa a cabeça, vence a Colômbia e encaminha vaga no Mundial

O Brasil usou a cabeça, venceu a Colômbia por 1 a 0 pelo hexagonal final do Sul-Americano sub-20 e, além de se isolar na liderança provisória da última fase do torneio, encaminhou a vaga no Mundial da categoria. Iago marcou o único gol do jogo, realizado em Caracas na tarde desta sexta (7).

Com o resultado, a seleção de Ramon Menezes alcançou os 6 pontos e chegou ao topo da tabela — a Argentina, com 3, ainda pode encostar caso vença o Uruguai.

Cinco dos seis envolvidos no hexagonal vão garantir vaga no Mundial, e o Chile já é um dos classificados porque vai sediar o evento, que tem início em outubro. Na prática, apenas o pior colocado entre Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Paraguai ficará fora.

As seleções voltam a jogar já nesta segunda (10). A Colômbia encara a Argentina, enquanto o Brasil mede forças contra o lanterna Paraguai.

Como ficou a tabela?

1 - Brasil: 6 pontos (2 jogos)

2 - Colômbia: 3 pontos (2 jogos)

3 - Argentina: 3 pontos (1 jogo)

4 - Chile: 0 ponto (1 jogo)

5 - Uruguai: 0 ponto (1 jogo)

6 - Paraguai: 0 ponto (1 jogo)

Como foi o jogo

O Brasil iniciou a partida encurralando o adversário e, usando a cabeça, e marcou ainda na casa dos cinco minutos, quando Pedrinho cobrou escanteio na medida e o zagueirão Iago subiu mais do que todo mundo para cravar o 1 a 0.

Controlando o jogo, a seleção de Ramon Menezes perdeu Nathan Fernandes, que sentiu um incômodo na coxa e deixou a partida ainda na metade do 1° tempo. O atacante do Grêmio deu lugar ao ex-corintiano Wesley.

A Colômbia melhorou pouco antes do intervalo e assustou por meio da bola parada, mas não conseguiu furar a meta rival. Em duas tentativas, o goleiro Felipe Longo precisou sair e dar um soco na bola — na primeira delas, Neyser Villarreal chegou a pegar o rebote, mas a defesa afastou o perigo.

Wesley em ação durante Colômbia x Brasil, jogo do Sul-Americano sub-20 Imagem: Juan BARRETO / AFP

O começo do 2° tempo teve Felipe Longo evitando um golaço. O lance começou com Perea, que arrancou pela esquerda e desconcertou dois defensores brasileiros antes de rolar para Villarreal. O atacante dominou driblando mais um adversário e bateu, mas acabou abafado pelo goleiro do Brasil.

O restante da partida teve a Colômbia ao ataque diante de um Brasil que, já na casa dos 40 minutos, ficou com um homem a menos. O lateral Igor Serrote, que já tinha cartão amarelo, fez cera em uma cobrança de falta de defensiva e acabou sendo punido novamente pelo árbitro. Os comandados de Ramon Menezes, no entanto, se seguraram e, por culpa da trave, não aumentaram em contra-ataque encerrado por Wesley antes do apito final.

Veja os próximos jogos do Brasil no hexagonal

3ª rodada

10 de fevereiro - Paraguai x Brasil (17h)

4ª rodada

13 de fevereiro - Brasil x Argentina (22h)

5ª rodada

16 de fevereiro - Brasil x Chile (horário a definir)