City inscreve Rodri na Liga dos Campeões e sonha em ter volante ainda nesta temporada

Às voltas com o desempenho irregular nesta temporada europeia, vindo de derrota para o Arsenal por 5 a 1, pelo Campeonato Inglês, o Manchester City demonstrou fé na chance de Rodri retornar aos gramados ainda nesta temporada. Prova disso é que diretoria resolveu registrar o vencedor do prêmio Bola de Ouro, lesionado atualmente, para a fase eliminatória da Liga dos Campeões.

A Uefa estabeleceu um prazo até meia-noite de quinta-feira para enviar listas atualizadas do elenco para as competições europeias. Com um limite de três novas contratações na janela de transferências de meio de temporada, o City deixou de fora o zagueiro Vitor Reis, que chegou do Palmeiras no mês passado, para contar com o astro espanhol.

Inicialmente, o técnico Pep Guardiola havia descartado Rodri para a atual temporada europeia, que se encerra em maio. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. A lesão aconteceu em um jogo contra o Arsenal, no dia 22 de setembro. O clube não revelou detalhes sobre o processo de recuperação do atleta, mas indicou, com a inscrição, que o retorno poderia ser antes do previsto. A fase de quartas de final da Liga dos Campeões está marcada para 8 de abril.

O campeão inglês tem uma tarefa complicada para permanecer na competição até então sem o meio-campista espanhol. O City enfrenta o Real Madrid em um playoff de mata-mata. O primeiro jogo acontece na Inglaterra, na próxima terça-feira, e a partida de volta está agendada para 19 de fevereiro, na Espanha. O vencedor jogará contra o Atlético de Madrid ou o Bayer Leverkusen nas oitavas de final.

As novas contratações que estão incluídas no elenco do técnico Pep Guardiola para a Liga dos Campeões são o meio-campista Nico Gonzalez - que pode substituir Rodri - o atacante Omar Marmoush e o zagueiro Abdukodir Khusanov.