Circuito Performance tem segunda etapa neste sábado

O Circuito Performance terá sua segunda das oito disputas programadas para o ano neste sábado, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), na Rua Pedro de Toledo, 1651, na Vila Clementino.

O evento reúne atletas da categoria Adulto de São Paulo e outros estados brasileiros, destinado a competidores de alto nível, com foco em marcas de excelência e índices para eventos internacionais.

A programação começará às 13h30 (de Brasília), com a última prova do dia prevista para as 18 horas, com entrada gratuita ao público que aprecia o atletismo. Trata-se da oportunidade de ver de perto o trabalhos dos atletas, treinadores, clubes e associações do estado, referência do esporte em todo o país.

A expectativa para a segunda etapa é grande, uma vez que estarão presentes várias destaques da atualidade. Esse entusiasmo encontra respaldo no que ocorreu na etapa de estreia do circuito, no dia 25 de janeiro, quando o atleta Wellington Morais, do Esporte Clube Pinheiros, marcou 20,64 metros no arremesso do peso, a terceira melhor do ano no mundo até aquele momento. Além disso, ele ficou bem perto do índice para o Mundial de Tóquio, em setembro, de 13 a 21, que é 21,50 metros.

O Circuito Performance é uma das atrações da temporada 2025 da Federação Paulista de Atletismo. Nele, estarão reunidos atletas selecionados pelo ranking brasileiro da seguinte forma: provas de pista, 16 melhores do ranking brasileiro masculino e feminino, e provas de campo, 12 melhores do ranking brasileiro masculino e feminino.

Nas disputas de pista, obrigatoriamente 10 atletas (62,5%) serão de clubes paulistas, independente de suas posições no ranking brasileiro, enquanto nas provas de campo dos 12 atletas, obrigatoriamente 7 atletas (58,5%) serão de entidades de São Paulo.