Camisa utilizada por Neymar em jogo de reestreia pelo Santos será leiloada

A já histórica camisa utilizada por Neymar em sua reestreia pelo Santos será leiloada. O jogador retornou ao clube que o revelou ao futebol e fez sua primeira partida na última quarta-feira, na Vila Belmiro, contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. A partida terminou empatada por 1 a 1.

O uniforme foi autografado por Neymar e pode ser adquirido através de um leilão online da MatchWornShirt, empresa do segmento de leilões de itens exclusivos usados por astros do futebol.

O último lance para adquirir a peça foi feito nesta sexta-feira, dos Estados Unidos, no valor de R$ 41.895 mil. O leilão seguirá aberto por mais sete dias. O torcedor pode fazer o seu lance por meio deste link.

Além da camisa 10 vestida pelo craque, uma roupa especial para o retorno do meia-atacante ao Peixe, com a icônica frase "eu vou, mas eu volto", também foi autografada e irá a leilão.

"Poder realizar o leilão de um item como esse é uma honra e motivo de muito orgulho. É algo que traduz a essência da MatchWornShirt. Pensar que um fã poderá levar para casa a camisa usada por Neymar em seu retorno ao Santos, ao clube que o revelou e pelo qual ele demonstra tanto amor, com o número 10 de Pelé nas costas, é a mais exata demonstração daquilo que somos. Nossa razão de existir é poder compartilhar as emoções que o futebol e os esportes provocam nas pessoas, e essa é a tradução perfeita disso tudo", disse Tijmen Zonderwijk, CEO da empresa.

Neymar entrou logo na volta do intervalo da partida contra o Botafogo-SP e atuou por pouco mais de 50 minutos. O camisa 10 mostrou muita vontade em campo. Ele participou bastante das ações ofensivas, distribuiu bons passes e quase marcou um golaço em chute de canhota, mas parou na defesa do goleiro.

O astro vinha de um longo período sem pisar nos gramados em um jogo oficial. Ele, que recentemente sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, havia jogado pela última vez no dia 4 de novembro do ano passado, no duelo entre Al-Hilal e Esteghlal Tehran.

O jogador está de volta ao Santos após 12 anos. Ele, que soma passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal, assinou um vínculo válido até o final de junho com o Peixe.

O atacante agora se prepara para o próximo compromisso do time, diante do Novorizontino, pela oitava rodada do Paulistão. A bola rola no domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi.