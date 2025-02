Camisa usada por Neymar em reestreia no Santos vai a leilão; veja detalhes

Uma das camisas usadas por Neymar em sua reestreia no Santos, na última quarta-feira (5), foi a leilão.

O que aconteceu

A peça foi utilizada pelo jogador enquanto ele esteve no banco de reservas. Neymar vestiu a camisa enquanto acompanha ao primeiro tempo na reserva e no breve aquecimento que fez antes do intervalo. Ele trocou de uniforme na volta do intervalo.

A peça foi autografada por Neymar. O astro assinou a camisa 10 após a partida na Vila Belmiro para ela ser colocada no leilão online.

Os lances pela camisa já chegaram a mais de R$ 41 mil. A peça ficará disponível para lances no site www.matchwornshirt.com até o próximo sábado (15).

Outra camisa assinada por Neymar ainda vai a leilão. A peça com a frase "Eu vou, mas eu volto", escrita pelo astro em sua saída do Santos em 2013, se tornou temática no retorno do atleta ao clube que o revelou. Ainda não há previsão sobre data de disponibilidade do item no site.

Reestreia de Neymar

Neymar começou o jogo contra o Botafogo-SP no banco de reservas. O camisa 10 começou um breve aquecimento antes mesmo do intervalo, quando o Santos já vencia por 1 a 0.

A reestreia veio na volta do intervalo. O camisa 10 entrou no lugar de Gabriel Bontempo e participou de todo o segundo tempo.

O resultado foi amargo. O Botafogo-SP buscou o empate por 1 a 1 e, apesar de boas jogadas, Neymar não conseguiu ajudar o Santos a buscar a vitória na Vila Belmiro.