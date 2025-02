Caixinha comanda treino do Santos com óculos de proteção após cirurgia no olho

O elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta sexta-feira (7), dois dias após o empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, e deu início às atividades visando o jogo contra o Novorizontino, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O técnico Pedro Caixinha marcou presença no treinamento, mas de uma forma diferente.

O treinador dirigiu o treino do Peixe com óculos de proteção. Nos últimos dias, ele passou por um procedimento cirúrgico de descolamento de retina do olho esquerdo.

O português estava suspenso e retorna à beira do gramado na próxima partida, assim como o zagueiro Zé Ivaldo, que também cumpriu suspensão. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o Santos.

Neymar, que está retomando o ritmo de jogo, será avaliado pela comissão técnica nos próximos dias depois de fazer sua reestreia pela equipe.

O camisa 10, assim como os outros jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Botafogo-SP, fez um trabalho regenerativo na parte interna do complexo nesta sexta. Os demais foram a campo e realizaram um treino técnico.

A tendência é que Neymar participe normalmente das atividades deste sábado, a última antes da partida contra o Novorizontino. O duelo está marcado para domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

O Peixe ainda não conseguiu deslanchar no Paulistão, apesar de ocupar a segunda colocação do Grupo B, com oito pontos, dois atrás do líder Guarani. Foram apenas duas vitórias até aqui, além de dois empates e três derrotas.