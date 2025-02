Brasil vence Colômbia e emenda segunda vitória seguida no hexagonal final do Sul-Americano sub-20

Nesta sexta-feira, no Estadio Olímpico de la UCV, o Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0, pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-20. O gol brasileiro foi anotado por Iago, no início do primeiro tempo. Agora, a Amarelinha alcançou o segundo triunfo consecutivo, já que havia batido o Uruguai no jogo anterior.

Com seis pontos e 100% de aproveitamento, o Brasil lidera o hexagonal final do torneio sub-20. A Colômbia, por sua vez, com três pontos fica, por enquanto na segunda colocação. A Argentina, que venceu na primeira rodada, pode assumir a liderança, em caso de novo triunfo. Os hermanos enfrentam, às 19h30 (de Brasília), o Uruguai.

Na terceira rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-20, o Brasil encara o Paraguai, na próxima segunda-feira (10), às 17h, no Estadio Olímpico de la UCV. Já os colombianos, no mesmo dia, mas às 19h30, duelam diante da Argentina, no Estadio Nacional Brígido Iriarte.

O GOL

A Seleção Brasileira inaugurou o marcador aos 5 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio pelo lado direito do ataque, Pedro, ex-Corinthians, cruzou a bola para área e Iago, zagueiro flamenguista, subiu mais alto que a defesa colombiana para testar firme no ângulo esquerdo.

Aos 42 minutos do segundo tempo, a Seleção Brasileira teve um de seus jogadores expulsos. Igor Serrote recebeu o segundo cartão amarelo no duelo e deixou o campo.