Botafogo anuncia a contratação do atacante Rwan Cruz até o final de 2028

A diretoria do Botafogo está trabalhando firme para fortalecer o elenco de olho na atual temporada e definiu, nesta sexta-feira, a contratação do atacante Rwan Cruz. O jogador, que estava defendendo o Ludogoretz, da Bulgária, chega em definitivo e assinou vínculo até o final de 2028.

Natural de Recife, Rwan foi revelado pelo Santos e teve uma breve passagem pelo Vasco antes de se transferir para o futebol búlgaro em 2023. Pelo Ludogoretz, ele se destacou como artilheiro e deixou o time do leste europeu como um dos dez maiores goleadores da história do clube. Nesta passagem, ele ainda conquistou o campeonato nacional local e ainda a Supertaça da Bulgária.

Para ficar com o atleta de 23 anos, a diretoria carioca desembolsou cerca de 8 milhões de euros (algo em torno de R$ 48,3 milhões). Em 81 jogos, o atacante balançou as redes 28 vezes e deu ainda 11 assistências pela equipe búlgara.

Após a saída de nomes importantes do setor ofensivo como Tiquinho Soares (que foi para o Santos) e Júnior Santos (que acertou com o Atlético-MG), ele chega para ser uma importante alternativa para o ataque alvinegro.

Em meio às contratações para a temporada, o Botafogo mantém o foco no Campeonato Carioca. Após vencer o Nova Iguaçu nesta quinta-feira, o time volta a campo no domingo e enfrenta o Madureira no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santos. Na classificação, a equipe ocupa a quarta colocação com 12 pontos. O Volta Redonda lidera a tabela de forma isolada com 16, seguido de Flamengo e Vasco (13).