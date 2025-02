Botafogo anuncia a contratação de Rwan Cruz, ex-Santos e Vasco

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do atacante Rwan Cruz, ex-Santos e Vasco, junto ao Ludogorets, da Bulgária. O jogador de 23 anos assinou um contrato de quatro anos e permanece no Glorioso até o final de 2028.

Revelado pelo Santos em 2022 e com passagem pelo Vasco no ano seguinte, Rwan Cruz defendeu as cores do Ludogorets desde julho de 2023. Na Bulgária, o atacante marcou 28 gols e deu 12 assistências, em 82 jogos. Além disso, ajudou na conquista do Campeonato Búlgaro (2023/24) e da Supercopa da Bulgária (2024).

O desempenho no Ludogorets foi suficiente para colocar Rwan Cruz no top 10 de maiores artilheiros da história do clube.

BEM-VINDO AO GLORIOSO, RWAN! ??? Atacante assina até o final de 2028 com o campeão do Brasil e da América! ? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/7AwmR5QheV ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 7, 2025

O atacante desembarcou no Rio de Janeiro na última quarta-feira e já se apresentou no CT Lonier para a realização de exames médicos junto ao staff do Botafogo. A data da apresentação do jogador vai ser divulgada em breve.

Rwan Cruz é o quarto reforço do Botafogo para a temporada de 2025. O goleiro Léo Linck, o zagueiro David Ricardo e o ponta Artur já foram anunciados pelo Glorioso. O clube também já entrou em acordo com o volante Wendel, do Zenit, mas o jogador vai se apresentar somente no meio do ano.

O Botafogo volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Madureira, pela nona rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro ocupa a 4ª posição, com 12 pontos.