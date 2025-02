Bayern bate o Werder Bremen em casa e chega a oito vitórias seguidas no Alemão

O Bayern de Munique ampliou a boa sequência no Campeonato Alemão nesta sexta-feira. Em jogo válido pela 21ª rodada, a equipe venceu o Werder Bremen, por 3 a 0, na Allianz Arena, e chegou a oito vitórias seguidas no torneio. Harry Kane (2) e Leroy Sané marcaram os gols do jogo.

Além dos oito triunfos, o Bayern chegou a 54 pontos e abriu nove de vantagem na liderança do Alemão para o vice Bayer Leverkusen, que ainda joga na rodada. O Werder Bremen, por sua vez, é o oitavo colocado, com 30 unidades.

O Bayern vira a chave e passa a focar no jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões. Na próxima quarta-feira, o time visita o Celtic, na Escócia. O Werder Bremen joga apenas no próximo dia 16, contra o Hoffeinheim, pelo Alemão.

Após um primeiro tempo sem gols, o Bayern abriu o placar no início da etapa final. Aos nove minutos, o árbitro assinalou pênalti após toque de mão de Jung. Kane se encarregou da cobrança, deslocou o goleiro e marcou o primeiro gol do jogo.

Os donos da casa chegaram ao segundo tento aos 36 minutos. Laimer avançou pelo lado direito do ataque, chegou na linha de fundo e cruzou na segunda trave para Sané, com o gol aberto, marcar mais um.

E ainda deu tempo do Bayern balançar as redes mais uma vez. Musiala foi derrubado por Jung na área e ganhou mais um pênalti para o time mandante, aos 50 minutos. Kane converteu a penalidade, fez seu segundo gol no jogo e deu números finais à partida.