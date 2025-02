Barbieri elogia atuação do Athletico-PR na vitória sobre o São Joseense: "desempenho foi satisfatório"

O Athletico-PR venceu o São Joseense, na noite desta quinta-feira, por 3 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense, na Ligga Arena. Depois do jogo, o treinador Maurício Barbieri elogiou a atuação do Furacão.

"Pegamos uma equipe que no primeiro tempo defendeu no bloco bem baixo, tanto que fizemos gol em transição. Estávamos com dificuldade de criar situações mais claras. Sofremos um gol no fim do primeiro tempo, que é sempre complicado para a questão do ânimo, mas tivemos uma conversa importante no intervalo. Voltamos acelerando o jogo, fizemos dois gols e poderíamos ter maior volume, mas o resultado foi importante e o desempenho foi satisfatório", disse Maurício Barbieri.

Após abrir o placar com Leozinho, o Athletico-PR sofreu o empate no final do primeiro tempo, com Eduardo Thomasel. Na etapa final, o Furacão marcou com João Cruz e Alan Kardec para garantir a vitória contra o lanterna da competição.

Com o resultado, o Athletico-PR assumiu a vice-liderança do Campeonato Paranaense, com 15 pontos, um atrás do líder Londrina. O Furacão volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Maringá, pela nona rodada do Estadual, no Estádio Willie Davids.

"Acho que nós temos a obrigação de buscar o primeiro lugar. Tem uma série de circunstâncias que estão no meio do caminho. Uma sequência bastante curta, intervalo mínimo entre todos os jogos. Existe a questão da expulsão dos jogadores, não sei como é que vai ficar isso. Não sei como vai ficar a situação do Bruno Zapelli, que saiu. Então, vamos buscar em todos os jogos a vitória e o primeiro lugar", finalizou Barbieri.