Astro do Corinthians, Memphis Depay visita comunidade após empate com o Palmeiras

Memphis Depay, atacante do Corinthians, visitou uma comunidade em Taboão da Serra nesta sexta-feira, na região metropolitana de São Paulo, após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras.

Em imagens registradas pela TV Bandeirantes, é possível ver o holandês atraindo uma multidão no local. O jogador foi ver pessoalmente um mural de grafite feito, em dezembro, em sua homenagem.

O desenho retrata Memphis com a camisa do Corinthians, fazendo sua tradicional comemoração, com os dedos nos ouvidos. O grafite também destaca as bandeiras de Holanda, seu país natal, e Gana, onde mantém estreitos laços afetivos.

Memphis fez a visita depois de realizar um treino regenerativo no período da manhã, no CT Joaquim Grava. O atacante atuou os 90 minutos no empate com o Palmeiras e distribuiu uma assistência para o gol de Yuri Alberto.

A rotina de Depay no Brasil vai muito além de treinos e jogos. O jogador mostra interesse em conhecer comunidades, museus e restaurantes, buscando uma conexão com o povo brasileiro. Em novembro, por exemplo, Memphis visitou uma comunidade no ABC Paulista com o MC Hariel.

Nesta temporada, Memphis acumula cinco jogos (três como titular), com uma assistência. O atleta tem contrato até junho de 2026 com o Timão.