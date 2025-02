Abel elogia dinâmica do Palmeiras no empate contra o Corinthians e diz: "Merecíamos ganhar"

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Corinthians, nesta quinta-feira, em duelo da sétima rodada do Campeonato Paulista. Mauricio abriu o placar para o Verdão no Allianz Parque e Yuri Alberto empatou para o rival. Estêvão acabou perdendo um pênalti nos acréscimos do segundo tempo.

O técnico Abel Ferreira mostrou-se satisfeito com o desempenho da equipe e acredita que sua equipe merecia vencer o jogo. O treinador lamentou também as oportunidades perdida, como a penalidade e uma bola na trave.

"Acho que merecíamos largamente ganhar o jogo, mas o futebol é mesmo assim. O resultado toma conta dele. O pênalti não quis entrar, a bola na trave, não quis entrar. Na primeira parte, produzimos para sair com outro tipo de resultado no intervalo. Isso foi evidente pela forma que o Corinthians reagiu pelo que não conseguiu controlar. A segunda parte foi ataque contra defesa", disse.

"Muito contente com a dinâmica e intensidade da equipe. O Paulista este ano vai ser para fazer o que acho melhor para a equipe e as experiências que acho que tem que fazer. É continua afinando a máquina. Gostei muito do jogo, mas não conseguimos ganhar. O futebol é isso, aceitamos e seguimos para o próximo", seguiu.

Para esta partida, o Palmeiras teve mais uma escalação diferente, a sétima em sete jogos. Neste compromisso, o lateral esquerdo Piquerez voltou a ser titular depois de se recuperar de lesão. Foi ele quem deu assistência para o tento de Mauricio, aos nove do primeiro tempo.

"Fizemos bom jogo, dinâmica, qualidade, intensidade. A bola não quis entrar hoje, aceitamos e nos preparamos para outra. Se tivesse que dar uma porcentagem do lado emocional, colocava mais para 50% porque influencia na confiança e o que vai na cabeça de cada um", finalizou Abel Ferreira.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 12 pontos, empatado com a Ponte Preta, e voltou à zona de classificação no grupo D, superando a Macaca no saldo de gols. O Verdão volta a campo no domingo, quando enfrenta o Água Santa, no Mané Garrincha, às 18h30 (de Brasília).