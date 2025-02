Zubeldía errou ao não colocar Ryan, diz Casão: 'Tem que regar a plantinha'

Luis Zubeldía errou ao não colocar Ryan Francisco na goleada do São Paulo sobre o Mirassol no Paulistão, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta (6).

Na opinião do colunista, o talento mostrado até agora pelo craque do título da Copinha precisa ser constantemente fomentado.

É um erro do Zubeldía no meu ponto de vista. O garoto foi o melhor jogador da Copinha, foi o artilheiro, fez aqueles dois gols de cavadinha, entrou contra a Portuguesa [no Paulistão] e decidiu o jogo. Ele está no vácuo positivo. Você não pode jogar uma ducha de água fria. Você tem que alimentar essa positividade dele.

Você tem que alimentar essa energia positiva que ele está sentindo e essa vontade de jogar. É hora do Zubeldía alimentar. É como você ter uma plantinha, cara. Você está regando, rega, vai regar, vai ter flores e tudo mais. Se você parar de regar, ela vai ficar um tempo parada, sem acontecer nada, e depois ela começa a murchar.

O murchar que estou falando é o entusiasmo, a vontade, sabe? Aquela energia positiva vai baixando. Você não pode fazer isso com o garoto. O garoto está em formação. Você tem que alimentar.

Walter Casagrande

O São Paulo fez 4 a 1 no Mirassol e se recuperou da derrota no clássico contra o Santos no Paulistão.

O Tricolor lidera o Grupo C do campeonato com 13 pontos em seis jogos.

