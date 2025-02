Weverton lamenta erro de Estêvão e aconselha: 'É ter cabeça boa'

Do UOL, em São Paulo

O goleiro Weverton lamentou o pênalti perdido por Estêvão no empate do Palmeiras com o Corinthians por 1 a 1, nesta quinta-feira (6), e aconselhou o atacante em entrevista após a partida pelo Paulistão.

Faz parte de estar chateado, ninguém quer errar, mas é muito jovem. É ter cabeça boa, tranquila... Não é fácil. A gente queria a vitória, eu sei que ele também. Sofreu o pênalti, jogou muito a partida inteira. Weverton à TNT Sports

O que mais ele disse?

O jogo: "Se a gente for analisar a partida com frieza, foi um bom jogo. O que faltou para nós foi a vitória, e às vezes a vitória faz a gente analisar a partida de outra forma. Até o último lance a gente teve a chance de fazer o gol e não conseguimos fazer. Isso é futebol, infelizmente a gente lutou do começo ao fim pela vitória."

Grupo complicado: "Queríamos a vitória, era importante para nós, não só por ser clássico, mas também pela tabela da competição. Muito apertado no nosso grupo, mas agora é ter tranquilidade, é descansar. Domingo a gente já tem outro jogo lá em Brasília e melhorar o que tem para melhorar e seguir em frente."