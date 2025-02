Weverton e Mayke recebem homenagens de ídolos Marcos e Evair por marcas históricas no Palmeiras

Antes da bola rolar para Palmeiras e Corinthians, nesta quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o goleiro Weverton e o lateral direito Mayke receberam homenagens após atingirem as marcas de 400 e 300 jogos pelo Verdão, respectivamente.

Weverton recebeu uma placa especial das mãos do ex-goleiro e ídolo Marcos. O atual arqueiro palmeirense atingiu a marca no último domingo depois da goleada por 4 a 1 sobre o Guarani, no Brinco de Ouro, pela sexta rodada do Estadual.

"É um prazer estar aqui e trazer essa homenagem para o Weverton, nosso paredão. Tomara que ele dê sorte e a gente consiga um bom resultado hoje. Espero que ele eleve essa marca para 500, 600, 700", disse Marcos.

"É uma alegria para mim. Fiquei muito feliz quando soube que ele entregaria essa placa para mim. Ele sabe o quanto eu respeito, tenho carinho, admiro e respeito. Feliz por essa marca", celebrou Weverton.

Camisa 21 no Verdão, Weverton disputará o clássico contra o Corinthians com o número 400 em alusão a essa marca. No ranking de goleiros com mais partidas pelo Alviverde, fica atrás de Velloso, com 458, Valdir de Moraes, com 480, Marcos, com 533, e Emerson Leão, com 621.

Pared? histórico! ? No clássico de hoje, Weverton usará a camisa com o número 400 e um patch comemorativo da marca atingida pelo #MaiorCampeãoDoBrasil! ? pic.twitter.com/Aa8Xry0KPc ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 6, 2025

Mayke chegou aos 300 jogos com a camisa alviverde no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, há duas rodadas. O lateral, que defende o Verdão desde 2017, recebeu a placa das mãos do ex-atacante e ídolo Evair, no túnel do Allianz Parque.

"Importantíssimo na história do Palmeiras. Já disse isso a ele quando terminou o jogo no Uruguai (final da Libertadores: 'Mayke, você marcou a minha vida como marcou a de muitos palmeirenses'. Naquele dia, na minha opinião, você foi o melhor em campo. Uma honra te dar essa lembrança de 300 jogos e que seja mais 300 porque você fez por merecer", disse Evair.

"Muita emoção receber a placa do nosso ídolo Evair. Chegar à essa marca em um grande clube como o Palmeiras é só agradecer e se Deus quiser terei uma carreira longa pelo Palmeiras", declarou Mayke.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida precisou ser adiada devido à forte chuva que caiu pouco antes das 20 horas, horário que o jogo estava marcado para acontecer.