Wendell lembra "namoro" com São Paulo na Copa América e novela para deixar o Porto

Wendell foi apresentado como novo reforço do São Paulo nesta quinta-feira no CT da Barra Funda. O lateral esquerdo participou do treino de reapresentação do elenco e, posteriormente, concedeu sua primeira entrevista como atleta tricolor, lembrando o "namoro" iniciado com o clube ainda na Copa América do ano passado.

No torneio disputado nos EUA com a Seleção Brasileira, Wendell conheceu o presidente do São Paulo, Julio Casares, chefe da delegação a convite da CBF. Desde aquela época o clube já procurava um lateral esquerdo, e o mandatário passou a sonhar com a sua contratação., defende

"Começamos com uma brincadeira no café da manhã, assistíamos aos jogos do Brasileiro. O presidente brincou que estava precisando, falando 'um dia quem sabe?'. Estava no Porto ainda. Graças a Deus, chegou o momento. Como aqui é o clube da fé e tenho muita fé em Deus, deu certo. Sabemos que foi um processo difícil, porque tinha contrato com outra equipe, mas deu tudo certo. Quero representar o São Paulo da melhor maneira possível, venho com vontade de vencer todos os jogos, todos os campeonatos, porque é isso que o São Paulo pede", afirmou Wendell.

Com o "sinal verde" do jogador e seu staff, o São Paulo não mediu esforços para repatriar o lateral esquerdo, que vinha atuando no futebol europeu há 11 anos, defendendo Bayer Leverkusen, da Alemanha, e Porto, de Portugal. Para isso, todos arregaçaram as mangas e tentaram convencê-lo a escolher o projeto do Tricolor.

"Teve ligação [do Zubeldía], sim. Se mostrou super interessado, tive ligação com o Rui, que foi um cara que me lançou no passado. Estou super feliz, super contente e só quero agora entrar em campo para ajudar o São Paulo a vencer sempre. É o meu objetivo", prosseguiu.

Embora tenha concretizado a contratação de Wendell, o São Paulo penou para viabilizar a liberação do atleta junto ao Porto, clube com o qual o jogador tinha contrato até junho deste ano. O clube português fez jogo duro para rescindir o vínculo do lateral esquerdo, o que só aconteceu após a diretoria tricolor topar vender o atacante William Gomes e emprestar o lateral direito Moreira, ambos formados em Cotia.

"Eu acho que ansiedade sempre existe. Tinha muita fé de que daria certo. Nas últimas semanas, conforme o fechamento da janela de transferências vai se aproximando, você vai ficando cada vez mais ansioso. Mas, também tinha fé. Graças a Deus, deu tudo certo. Acho que a ansiedade ficou para trás. É momento de alegria. Estou super satisfeito. Super grato a Deus por isso", concluiu Wendell.