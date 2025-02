Vitória da Ponte sobre o Noroeste tira o Palmeiras da zona de classificação do Paulista

Na véspera do clássico contra o Corinthians, o Palmeiras saiu da zona de classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta venceu o Noroeste por 2 a 1 e ultrapassou o Verdão na tabela.

Agora o time de Abel Ferreira ocupa a terceira colocação do Grupo D do Estadual, com 11 pontos, um a menos que a Macaca, que alcançou a vice-liderança. O São Bernardo lidera a chave, com 15 unidades, enquanto o lanterna é o Velo Clube, com cinco.

HOJE É QUINTA-FEIRA, MAS NÃO É DIA DE #TBT. HOJE É EM FAMÍLIA. HOJE NÃO É QUALQUER DIA. HOJE É DERBY. HOJE É DIA DE PALMEIRAS! ??#PALxCOR pic.twitter.com/4CknQ2eEGn ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 6, 2025

Portanto, o Palmeiras está momentaneamente fora da zona de classificação, já que, para ir às quartas de final, a equipe precisa encerrar a primeira fase entre as duas primeiras colocações do grupo.

A situação pode mudar caso o Verdão vença o Derby. No entanto, a equipe palmeirense não terá vida fácil. Até o momento, o Corinthians faz a melhor campanha do Paulista, com apenas uma derrota em sete jogos. Com uma partida a mais, o Timão lidera o Grupo A, com 18 pontos conquistados.

O clássico está marcado para esta quinta-feira, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Estadual. A bola rola para o confronto a partir das 20h (de Brasília).