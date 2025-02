'Vini Jr. se tornou um problema no Real Madrid', afirma jornalista espanhol

Estrela do Real Madrid e eleito melhor jogador do mundo no The Best, da Fifa, Vinícius Júnior não tem desempenhado seu melhor futebol nas últimas partidas do clube espanhol. Contra o Leganés, pela Copa do Rei, o atacante recebeu críticas de Luka Modric ainda em campo, após a equipe abrir 2 a 0 e ceder empate por 2 a 2 no segundo tempo - os merengues venceram por 3 a 2, já nos acréscimos. O mesmo acontece fora dos gramados, com o camisa 7 sendo alvo da imprensa espanhola.

"É oficial: Vini Jr. se tornou um problema para o Real Madrid", afirmou Raúl Varela, jornalista do Marca, nesta quinta-feira, após a classificação para a semifinal da Copa do Rei. Desde novembro, o atacante não marca um gol pelo Campeonato Espanhol - ficou fora de seis jogos no período, por lesão muscular e suspensão. Além disso, em janeiro, o Real Madrid foi goleado pelo Barcelona por 5 a 2, na decisão da Supercopa.

"Eu não sei se foi a Bola de Ouro que eles não lhe deram, o The Best que eles lhe deram, a vivência, em todos os níveis, com Mbappé ou o chamado da Arábia que ele não quer responder nem tanto por ele, mas por seus arredores. A questão é que este Vini é diferente", afirmou o jornalista. Após as primeiras sondagens no início desta temporada, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) não desistiu de levar o atacante ao Oriente Médio neste ano.

Em 2024, foi sinalizado ao atacante uma proposta de 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões, na cotação da época) por cinco anos de contrato. Ele defenderia o Al-Ahli. O atleta brasileiro tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, com multa rescisória de um bilhão de euros (R$ 6,2 bilhões), mas o clube espanhol não tem a intenção de negociar o atacante. Além do salário bilionário, a abordagem contou com a proposta de Vini Jr. se tornar embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será sediada na Arábia Saudita.

"Até mesmo seu nível de jogo abriu um debate até agora inexistente no clube. Ninguém o vê como um reserva, mas ninguém o vê como indiscutível de acordo com algumas performances bem abaixo de Kylian, Rodrygo e até mesmo Brahim Díaz", afirmou Varela.

Na partida contra o Leganés, Vini Jr. recebeu bronca do croata após o empate. "Se Modric disse, tem de respeitar o que o Modric disse. Sempre", declarou Carlo Ancelotti na entrevista coletiva. Perguntado por um jornalista sobre o entrevero, o jogador croata evitou polêmica. "Como vou brigar com o Vini? São coisas do futebol. Você vê tudo que não precisa ver."