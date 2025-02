Ancelotti dá razão a Modric em discussão do Vini Jr.: 'Concordo'

Luka Modric e Vinicius Jr bateram boca na vitória do Real Madrid sobre o Leganés, na última quarta-feira (5), pela Copa do Rei, e o técnico Carlo Ancelotti deu razão para o croata.

Modri? estava bravo com Vinicius? Não sei o que aconteceu, mas se Modri? disse alguma coisa, então está correto. Sempre concordo com Luka Modri?. Carlo Ancelotti

O que aconteceu

Modric e Vini se desentenderam no fim do segundo tempo, com a partida ainda empatada em 2 a 2. A informação é do jornal espanhol Marca.

Modric desconversou sobre um possível bate-boca com o brasileiro: "Como posso estar bravo com Vini? Essas são coisas que acontecem no futebol. Você vê tudo o que não deveria ver", afirmou o croata.

O Real Madrid conseguiu o gol da vitória no último minuto e se classificou para as semifinais da Copa do Rei. Endrick, Rodrygo e Gonzalo García marcaram para os merengues.