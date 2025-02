Veja o que mudou no Corinthians desde última vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque

O Corinthians enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Esta será a décima vez que o Timão visitará o rival desde a última partida vencida no estádio alviverde.

A equipe do Parque São Jorge não ganha do Verdão no Allianz há seis anos. O último triunfo no local foi no dia 2 de fevereiro de 2019, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista. À época, o time era comandado por Fábio Carille.

Desde então, muita coisa mudou no Corinthians. A começar pelo treinador. Após a saída de Carille, nove comandantes passaram pelo clube antes da chegada do argentino Ramón Díaz, que ocupa o cargo atualmente.

Foram eles: Tiago Nunes, Vágner Mancini, Sylvinho, Vítor Pereira, Fernando Lázaro, Cuca, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes e António Oliveira. Isso, claro, além dos interinos Dyego Coelho, Danilo, Thiago Kosloski e Raphael Laruccia.

O elenco também foi completamente reformulado. Nenhum jogador que participou da última vitória do Corinthians no Allianz Parque, seja como titular ou entrando ao decorrer do clássico, permaneceu na equipe alvinegra até os dias atuais.

Naquela ocasião, o Timão foi a campo com: Cássio, Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Ramiro (Richard); Mateus Vital (Gustavo Silva), Jadson (Pedrinho) e Sornoza; Gustagol.

Danilo Avelar comemora gol marcado na última vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no Allianz

A presidência do clube também passou pelas mãos de três nomes diferentes neste período. Em 2019, Andrés Sanchez ocupava a cadeira no Timão. Duilio Monteiro Alves esteve à frente do Corinthians de 2021 a 2023, até a chegada de Augusto Melo.

Seca de títulos

O time do Parque São Jorge vinha enfileirando conquistas nos anos anteriores, mas enfrenta uma seca de títulos de 2019 para cá. O último troféu levantado foi justamente o Paulistão daquela temporada.

Em contrapartida, o Corinthians viu seu rival Palmeiras erguer 11 taças ao longo deste período. O Alviverde foi campeão do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024), da Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Brasileiro (2022 e 2023), além da Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023).

Em 2025, o clube alvinegro tenta quebrar o tabu na casa alviverde e também voltar a vencer um título. A equipe terá calendário cheio e disputará quatro competições nesta temporada: Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores.