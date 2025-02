Vasco tem apenas 22,2% de aproveitamento em clássicos contra Flamengo e Fluminense desde 2020

O Vasco encarou o Fluminense, nesta quarta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, e perdeu por 2 a 1, de virada, no Mané Garrincha, em Brasília. Desde 2020, o Cruzmaltino tem apenas 22,2% de aproveitamento em clássicos contra o Tricolor e o Flamengo.

Nesse período, foram 27 jogos, com quatro vitórias do Vasco, seis empates e 17 derrotas. Segundo dados do Sofascore, o Cruzmaltino marcou apenas 24 gols, sofreu 45 e saiu de campo sem ser vazado apenas quatro vezes.

Contra o Fluminense, foram 12 jogos, com seis vitórias do Tricolor, quatro empates e apenas duas vitórias do Vasco. Nos clássicos contra o Flamengo, são 11 vitórias do Rubro-negro, duas do Cruzmaltino e dois empates, em 15 duelos.

Vasco em clássicos contra Fluminense e Flamengo desde 2020: ?? 27 jogos

? 4 vitórias

?? 6 empates

? 17 derrotas

? 22.2% aproveitamento

?? 24 gols

? 45 gols sofridos

? 4 jogos sem sofrer gol ???? pic.twitter.com/d5aB4RP3te ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 6, 2025

Nesta quarta-feira, o Vasco até abriu o placar com Philippe Coutinho, mas acabou levando a virada com gols de Thiago Silva e Germán Cano ainda no primeiro tempo.

Essa foi a primeira derrota da equipe do treinador Fábio Carille no Campeonato Carioca. Com o resultado, o Cruzmaltino caiu para a 3ª posição, com 13 pontos.

O Vasco volta a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Sampaio Corrêa-RJ, pela nona rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Lourival Gomes de Almeida. Em seguida, o Cruzmaltino encerra a primeira fase da competição com os clássicos contra Flamengo e Botafogo.