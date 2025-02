Vasco e Botafogo perdem para União Corinthians e Caxias do Sul em rodada do NBB

Vasco e Botafogo entraram em quadra pelo NBB, nesta quinta-feira, e foram derrotados. O Cruzmaltino perdeu para o União Corinthians, no Ginásio Arnão, por 84 a 71, enquanto o Fogão foi superado pelo Caxias do Sul, fora de casa, por 78 a 67.

Apesar das derrotas, as equipes não mudaram suas posições na tabela. O Vasco segue na sexta colocação, com 35 pontos. Já o Botafogo continua na lanterna da competição, com 28 unidades somadas.

O Vasco volta a jogar apenas no próximo dia 14, contra o Pato Basquete, em casa. O Botafogo, por sua vez, encara o União Corinthians neste sábado, novamente fora de casa.

O Cruzmaltino travou um duelo equilibrado contra o União Corinthians no primeiro tempo da partida. A equipe venceu o primeiro quarto por 26 a 23, mas foi superada por 13 a 10 na etapa seguinte. Com o placar empatado, a equipe carioca viu o time mandante crescer na partida e vencer os últimos dois quartos por 26 a 20 e 22 a 15 para fechar a vitória.

O Botafogo também impôs dificuldades ao seu adversário. Após um primeiro quarto ruim, no qual a equipe sofreu diferença de 13 pontos, o time carioca melhorou e venceu os dois quartos seguintes por 21 a 19 e 19 a 12. No entanto, a equipe não conseguiu vencer a última etapa do jogo e saiu de quadra derrotada.