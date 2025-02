Valencia x Barcelona: onde assistir ao jogo pela Copa do Rei

Valencia e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Mestalla, pelas quartas de final da Copa do Rei.

A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Barça confia no faro artilheiro de Raphinha para avançar as semifinais. O brasileiro comandou a goleada por 7 a 1 sobre o Valencia pelo Espanhol.

O clube divide as atenções entre a Copa do Rei e a La Liga. O Barcelona é o terceiro colocado, com 45 pontos, quatro a menos em relação ao líder Real Madrid.

Já o Valencia é o vice-lanterna do Espanhol com apenas quatro vitórias. Apesar da boa campanha na Copa do Rei, o time tenta se livrar do rebaixamento.

Valencia x Barcelona

Local: Estádio Mestalla, em Valencia, pelo Espanhol

Data e horário: 6 de fevereiro de 2025, às 17h30 (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Disney+