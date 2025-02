Barcelona massacra Valencia com tripla lei do ex e avança na Copa do Rei

O Barcelona não tomou conhecimento, atropelou o Valencia por 5 a 0, nesta quinta-feira (6), no estádio Mestalla, e se garantiu nas semifinais da Copa do Rei.

Ferran Torres foi o nome do jogo. O jogador, criado na base do Valencia, fez valer a lei do ex e marcou os três primeiros gols do Barça contra seu ex-clube.

Boa parte do massacre do Barcelona aconteceu antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Além dos três gols de Ferran Torres, Fermín López foi às redes neste período de tempo. Yamal, no segundo tempo, fechou a conta.

O Barcelona se junta a Real Madrid, Atlético de Madri e Real Sociedad nas semifinais da Copa do Rei. Os confrontos serão conhecidos em sorteio realizado pela Real Federação Espanhola de Futebol em breve.

Os dois times voltam a campo no domingo (9), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barcelona visita o Sevilla, às 17h (de Brasília), e o Valencia recebe o Leganés, às 12h15.

Como foi o jogo

O Barcelona foi a campo com: Szczesny; Koundé, García, Cubarsí e Baldé; De Jong, Fermín López e Pedri; Raphinha, Yamal e Ferran Torres. O Valencia teve como titulares: Dimitrievski; Gasiorowski, Diakhaby e Mosquera; Vázquez, Pepelu, Guillamón e Aarons; Canós e Pérez; Sadiq.

O Barcelona aplicou a primeira lei do ex aos três minutos de jogo. Baldé acionou Ferran Torres na área, e o atacante, revelado pelo Valencia, tocou de bico para o fundo das redes.

A segunda lei do ex veio aos 16 e com VAR participativo. Raphinha recebeu na entrada da área e serviu Yamal. O atacante finalizou firme, mas ela explodiu na trave. No rebote, Ferran Torres emendou de primeira para o fundo das redes. O lance foi anulado por suposto impedimento de Lamine Yamal no início da jogada, mas o VAR revisou e validou o tento.

O atropelo seguiu ainda no primeiro tempo. Aos 22, Pedri lançou Fermín López nas costas da defesa do Valencia. O meio-campista driblou o goleiro Dimitrievski e só empurrou para as redes.

O show de Ferran Torres contra o ex-clube continuou. Raphinha recebeu lançamento na meia-lua aos 29 minutos. O brasileiro ajeitou de primeira para Ferran, que limpou um defensor e bateu cruzado para fazer o quarto do Barcelona e o seu terceiro no jogo.

O quinto gol veio com Yamal em falha do goleiro. Raphinha fez jogada pelo meio aos 13 minutos e rolou para a joia finalizar colocado, buscando o canto direito de Dimitrievski. Ela teve um leve desvio em Diakhaby e foi em direção ao goleiro do Valencia, que aceitou.

O Valencia teve dois gols anulados no segundo tempo. Sadiq e Jaime foram às redes ao longo da etapa final, mas tiveram seus gols anulados por impedimento nas jogadas.