UFC: Topuria define disputa pelo título dos leves contra Makhachev como prioridade

Atual campeão peso-pena (66 kg) do UFC, Ilia Topuria ainda não teve sua nova defesa de título anunciada oficialmente pela entidade. Porém, se dependesse do georgiano radicado na Espanha, seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo seria em outra divisão.

Em entrevista à 'Fox Sports Australia', Topuria revelou que sua preferência para a próxima luta seria uma disputa contra o campeão dos leves (70 kg) Islam Makhachev, pelo cinturão até 70 kg do UFC. No entanto, ciente de que a decisão está nas mãos da organização presidida por Dana White, 'El Matador' deixou aberta a possibilidade de seguir defendendo seu título dos penas, caso seja do interesse do Ultimate.

"Isso (lutar com Makhachev) é algo que eu quero fazer, o UFC sabe disso. Mas no final do dia, isso é algo que o UFC decide. Eles sabem como gerir a empresa, têm muita experiência. Então, se eles falarem que querem que eu continue a defender o cinturão na divisão até 66 kg, talvez eu faça isso. Mas se eles me deixarem subir para o 70 (kg), vou fazer isso e ficar muito feliz. Pessoalmente, o que quero fazer é subir para o 70 porque sei que posso me tornar campeão mundial em duas divisões. Islam é um ótimo lutador, o nº1 peso-por-peso para as pessoas. Para mim, sou eu. Sou o melhor lutador do mundo. Então, sei que posso fazer com ele qualquer coisa que eu quiser fazer, porque sei que sou muito melhor que ele", declarou Topuria.

Revanche contra Volkanovski?

Caso o campeão não tenha seu desejo atendido, a expectativa é que a próxima defesa de título de Ilia Topuria seja contra Alexander Volkanovski, ex-detentor do cinturão e primeiro colocado no ranking peso-pena. Inclusive, o anúncio da revanche entre o georgiano e o australiano foi 'vazado' de forma involuntária pelo peso-médio (84 kg) Bo Nickal, recentemente. Vale lembrar que o primeiro combate entre os dois foi vencido por 'El Matador', por nocaute, em fevereiro do ano passado.