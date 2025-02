TV Brasil exibe clássico entre Fortaleza e Ceará neste sábado pelo Campeonato Cearense

Este fim de semana será de mais futebol com a estreia do Campeonato Cearense na tela da TV Brasil. No sábado, a emissora exibe o clássico entre Fortaleza e Ceará, com pré-jogo às 16h e apito inicial às 16h30 (de Brasília). A partida, válida pela quinta rodada do torneio estadual, será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza.

Além do Campeonato Cearense, a TV Brasil está transmitindo outros três campeonatos estaduais: o Baiano, em parceria com a TVE, o Paraense, em parceria com a TV Cultura do Pará, e o Capixaba, em parceria com a TVE Espírito Santo.

Na liderança do Grupo A, o Ceará entra em campo tendo vencido todas as partidas do campeonato até agora - no último domingo, inclusive, venceu o Barbalha com uma goleada de 5 a 0. Encabeçando o Grupo B, o Fortaleza também segue invicto e chegou a marcar 7 a 0 contra o Cariri na primeira rodada.

Será o primeiro confronto dos dois clubes em 2025. Este ano, com o retorno do Ceará à elite do Brasileirão, as duas equipes ainda terão novos confrontos ao longo do ano.