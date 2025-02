Transmissão ao vivo de São Bernardo x Novorizontino: veja onde assistir

São Bernardo e Novorizontino se enfrentam hoje (6), às 19h (de Brasília), no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025. É o streaming do UOL, com filmes, séries, canais de TV, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

Com 15 pontos somados, o São Bernardo lidera o Grupo D. Já o Novorizontino é o vice-líder do Grupo C, com nove pontos.

O Bernô venceu cinco dos seis jogos que fez no Paulistão. Na rodada anterior, a equipe do ABC venceu a Inter de Limeira por 2 a 1.

O Novorizontino quer se recuperar da derrota para o Corinthians, em jogo adiantado da 11ª rodada. Atuando em casa, o Tigre chegou a perder um pênalti e acabou superado por 1 a 0.

São Bernardo x Novorizontino -- Paulistão 2025