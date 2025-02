Transmissão ao vivo de Guarani x Água Santa: veja onde assistir

O Guarani recebe o Água Santa hoje (6), às 19h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O Guarani tem sete pontos e é o vice-líder do Grupo B. Já o Água Santa é o lanterna do Grupo C, com apenas quatro.

O Bugre pode retomar a liderança da chave. Na rodada anterior, a equipe de Campinas perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras.

Do outro lado, o Água Santa vem de dois jogos sem vencer. O Netuno foi superado pela Ponte Preta, por 1 a 0, na rodada na anterior.

Guarani x Água Santa -- Paulistão 2025