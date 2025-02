São Paulo define logística e passará semana em Brasília para jogos do Paulistão

O São Paulo definiu sua logística para os dois compromissos da próxima semana em Brasília, pelo Campeonato Paulista. Na segunda-feira, o Tricolor enfrenta a Inter de Limeira. Já na quinta o adversário será o Veloclube. Ambos os confrontos acontecerão no Mané Garrincha.

O clube decidiu permanecer na capital federal ao invés de retornar à capital paulista após o duelo com a Inter de Limeira, já que três dias depois volta a entrar em campo no Mané Garrincha para encarar o Veloclube.

"A verdade é que é uma organização que escapa da gente. Abertamente gostaria de ficar aqui, jogar no Morumbis os dois jogos como mandante por uma questão de mudança de gramado. É sempre um problema, porque você vai a um estádio sintético, outro estádio a grama é dura, outro estádio tem barro. Então, gostaria de jogar no Morumbis", comentou o técnico do São Paulo, Luis Zubeldía.

O São Paulo terá de disputar seus dois próximos jogos como mandante em Brasília porque o Morumbis irá receber o show da cantora Shakira no dia 13 de fevereiro, quinta-feira, justamente a data que Lucas , Oscar e companhia enfrentam o Veloclube. Um pouco antes, na segunda, o Tricolor pega a Inter de Limeira também no Mané Garrincha porque o seu estádio estará sendo preparado para o concerto, passando por montagem de palco, entre outras coisas.

"O que gosto de sair da nossa casa é dar a oportunidade de torcedores de outros locais poderem ver o time. Precisamos nos adaptar à logística, não temos outra opção a não ser jogar lá na segunda e ficar lá para jogar na quinta de novo", concluiu Zubeldía.