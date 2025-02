São Bernardo arranca empate com Novorizontino e segue na liderança do Grupo D

O São Bernardo lutou até o fim e buscou um empate por 1 a 1 com o Novorizontino, nesta quinta-feira, no estádio Primeiro de Maio, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O time do ABC mostrou mais uma vez que pode ir longe na competição.

A igualdade levou o São Bernardo aos 16 pontos, no Grupo D. O Novorizontino tem dez, no segundo lugar do Grupo C, que tem o São Paulo na primeira posição, com 13.

Como foi o jogo no ABC Paulista

A partida começou movimentada, com as duas equipes buscando o ataque desde os primeiros instantes. Logo no minuto inicial, Patrick Brey, do Novorizontino, recebeu na área e finalizou de canhota, obrigando o goleiro Alex Alves a fazer uma grande defesa para salvar o São Bernardo.

A resposta do time do ABC veio aos 25. Em uma bola esticada para Léo Jabá, o meia fez um passe preciso que deixou Guilherme Queiroz na cara do gol. O atacante, porém, desperdiçou a chance ao chutar para fora.

Aos 39, o jogo foi interrompido por quase 30 minutos devido à alta incidência de raios. Quando a partida recomeçou, já nos acréscimos, o Novorizontino abriu o placar. Após jogada iniciada por Oyama, Patrick Brey cruzou para Jean Irmer, que completou para o gol. O time visitante foi para o intervalo com a vantagem de 1 a 0.

O Novorizontino voltou para o segundo tempo mais atento e criou nova boa oportunidade aos 12. Robson acionou Airton Moisés, que chutou e parou na defesa de Alex Alves. Sem conseguir criar, o São Bernardo montou uma linha de cinco e, mesmo em desvantagem, passou a jogar no contra-ataque.

O Novorizontino parecia ter o controle do jogo, mas as substituições do São Bernardo deram resultado. O time do ABC ficou mais agressivo e teve um pênalti marcado a seu favor após Renato Palm pisar no pé de Lucas Rian. Hugo Sanches bateu, Airton defendeu, mas a sobra ficou com Hugo Sanches, que marcou. O Novorizontino ainda tentou uma pressão no fim, mas teve que aceitar um empate amargo nesta quinta-feira.

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Santos no domingo, às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. No mesmo dia, às 20h30, o São Bernardo visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.

