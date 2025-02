Santos não reagiu mesmo com Neymar, diz Casão: 'Clima festivo deve parar'

O Santos não mostrou poder de reação no Paulistão na reestreia de Neymar — empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP na Vila Belmiro — e precisa sair do modo festivo em que entrou pelo retorno do ídolo, analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta (6).

O Botafogo-SP ficou com 10 jogadores, o Santos com 11 e um desses 11 era o Neymar. E não apareceu uma diferença nesse momento de 10 contra 11. O que acontece? O jogo ontem ainda teve clima festivo.

O embalo da volta dele -- apresentação de sexta para o sábado, jogo do Santos, primeiro treino, segundo treino, e jogo -- o clima está festivo.

Walter Casagrande

Para Casão, era fundamental para o Peixe somar três pontos contra um dos piores times do campeonato.

O Santos tem oito pontos e lidera o grupo B, mas pode ser passado pelo Guarani, que tem sete e um jogo a menos.

O jogo de ontem valia pontos, [o Botafogo-SP] era o último colocado e continua sendo o último colocado, e o Santos não reagiu e agora tem duas pedreiras.

Walter Casagrande

O Santos joga as duas próximas rodadas do Paulistão fora de casa — visita o Novorizontino, no domingo (9), e depois faz o clássico contra o Corinthians, na próxima quarta (12).

