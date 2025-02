Santos aumenta receitas com Neymar e faz propostas ‘ousadas’ por reforços

O Santos aumentou as receitas com a chegada de Neymar e subiu também as propostas feitas na busca por reforços.

O que aconteceu

O Santos prevê um orçamento diferente com Neymar no clube e se movimenta de uma forma mais ousada no mercado da bola.

Nos últimos dias, o Peixe fez "propostas europeias" por dois atletas: o meio-campista Nardoni (Racing) e o meia-atacante Rollheiser (Benfica).

O Santos ofereceu 8 milhões de dólares (R$ 46 mi) pelo argentino Nardoni, mas o Racing recusou e encerou as negociações.

Por Rollheiser, o Peixe fez uma oferta que pode chegar a 12 milhões de euros (R$ 69,2 mi) ao Benfica com metas alcançadas. O Peixe está otimista, mesmo com a concorrência do Botafogo.

O Santos fará outras propostas desse patamar pois entende que Neymar "se paga" e ainda aumenta os recebíveis mensais do clube.

O Peixe anunciou três novos patrocinadores na última quarta-feira, dia da estreia do astro: Havan, Viva Sorte e Loovi. A Viva Sorte estampará as costas da camisa e fechou também com Neymar como embaixador. A empresa pagará parte do valor mensal recebido pelo astro.

O presidente Marcelo Teixeira ainda renegociou com as marcas que já estavam no Santos. Os contratos continham uma "cláusula Neymar" de aumento automático para o caso do retorno do craque.

Outras receitas são orgânicas, como o aumento de sócios. Desde que o Santos avançou por Neymar, 25 mil novas associações foram feitas. As vendas de camisas e produtos oficiais também dispararam.

O Santos tenta montar um elenco competitivo e avançar também em termos de marketing para conseguir convencer Neymar a ficar mais tempo. O contrato, a princípio, é até 30 de junho de 2025. O Peixe paga um valor fixo por mês e destina a maior parte dos direitos de imagem para o atleta explorar.