Salah marca, Liverpool goleia Tottenham e pega o Newcastle na final da Copa da Liga

Nesta quinta-feira, pelo duelo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool recebeu o Tottenham em Anfield e goleou por 4 a 0. Os gols foram marcados por Cody Gakpo, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai e Virgil van Dijk.

Assim, o time comandado por Arne Slot, que havia perdido o jogo de ida por 1 a 0, conseguiu reverter o prejuízo e avançou à grande final. Agora a equipe encara o Newcastle no dia 16 de março. Já o Tottenham se despede do torneio.

O Liverpool retorna aos gramados neste domingo, contra o Plymouth Argyle, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. A bola rola às 12h (de Brasília), no Home Park. No mesmo dia e pela mesma rodada da competição, o Tottenham encara o Aston Villa. Desta vez o jogo acontece às 14h35, no Villa Park.

O placar foi aberto pelo Liverpool aos 34 minutos da etapa inicial. Cody Gakpo recebeu o cruzamento de Salah e, de primeira, bateu firme para as redes.

Já aos seis minutos do segundo tempo, foi a vez de Salah amplicar o marcador. O atleta aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti com muita categoria, no ângulo do goleiro Antonín Kinsky.

Dominik Szoboszlai apareceu aos 30 para fazer o terceiro do Liverpool. O jogador recebeu de Conor Bradley, saiu cara a cara com o goleiro e não desperdiçou.

Cinco minutos depois, Alexis Mac Allister cobrou o escanteio na cabeça de Virgil van Dijk. O zagueiro holandês subiu muito bem e desviou de cabeça para fechar a conta.