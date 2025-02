Salah brilha, Liverpool goleia o Tottenham e se garante na final da Copa da Liga Inglesa

Com uma assistência para Gakpo abrir o placar e decisivo na cobrança de pênalti que decretou o segundo gol, o egípcio Mohamed Salah foi o destaque da vitória de 4 a 0 do Liverpool sobre o Tottenham nesta quinta-feira, no Anfield, em jogo que assegurou o conjunto vermelho na final da Copa da Liga Inglesa. Derrotada no confronto de ida da semifinal por 1 a 0, a equipe do técnico Arne Slot exerceu forte pressão desde o apito inicial para construir a vantagem e confirmar a sua presença na decisão do torneio.

No histórico do duelo, o time da casa teve o domínio total desde o início. Pelo lado do Tottenham, o brasileiro Richarlison fez uma partida apagada. Contundido, o centroavante foi substituído no fim do primeiro tempo por Mathys Tel. O Liverpool ainda teve um gol anulado nos primeiros 45 minutos.

Os dois times voltam a jogar no fim de semana, mas pela quarta fase da Copa da Inglaterra. No domingo, o Liverpool visita o Plymouth Argyle, no Home Park. No mesmo dia, o Tottenham vai até o Villa Park encarar o Aston Villa.

O primeiro tempo foi marcado por uma dinâmica definida: Liverpool no ataque, botando pressão e marcando na saída de bola, contra um Tottenham que recuou as suas linhas para apostar nos contragolpes.

Interessado em buscar vantagem no marcador, o time vermelho criou boas oportunidades com Salah, Curtis Jones e Gakpo na primeira meia hora de duelo. Rápido nas transições, os anfitriões até abriram o placar, mas o juiz invalidou o lance marcando impedimento na conclusão certeira de Szoboszlai.

Tamanha pressão acabou tendo resultado aos 33 minutos. Bissouma errou passe no meio-campo e o Liverpool recuperou a bola ainda em seu campo de ataque. Salah fez jogada pela direita e cruzou de trivela. Gakpo chutou de primeira, venceu o goleiro Kinsky e fez 1 a 0.

O gol não mudou o panorama do confronto e a partida continuou sendo "jogo de um só time". Aos 44, por muito pouco o Liverpool não ampliou. Salah bateu da direita e o goleiro se esticou para evitar o 2 a 0.

A etapa complementar começou no mesmo ritmo de intensidade do primeiro tempo e, com três minutos, o Liverpool teve um pênalti a seu favor. Após Darwin Nuñez ser derrubado na área, o egípicio bateu com categoria e fez o segundo do time da casa.

Acuado, o Tottenham se fechou na defesa e Kinsky fez pelo menos mais duas intervenções em arremates de Robertson e Salah. Na única ofensiva que conseguiu encaixar, Spencer errou o alvo na finalização.

Com o jogo sob controle, o Liverpool definiu o duelo e a classificação com Szoboszlai aos 30 minutos. Após uma troca de passes, o húngaro entrou na área e tocou no canto para fazer 3 a 0 e decretar a festa nas arquibancadas. Aos 38, ainda teve tempo para mais um. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Van Dijk cabeceou firme e fechou o triunfo em 4 a 0.