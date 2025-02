Rodada NBA: Darius Garland acerta game-winner e Cavaliers derrotam os Pistons

Nesta rodada de quarta-feira da NBA, Darius Garland foi o protagonista acertando um arremesso do meio da quadra, no estouro do cronômetro, para vencer o Detroit Pistons. Com a bola da vitória, o placar ficou em 118 a 115 para o Cleveland Cavaliers.

Com cinco segundos restantes para o final e Cleveland liderando o placar por 115 a 113, os Pistons conseguiram uma falta para dois lances-livres que empataram o jogo. A saída de bola foi cobrada direto nas mãos de Garland, que cruzou metade da quadra e do logo arremessou. A bola caiu e os Cavaliers venceram fora de casa.

Com a vitória, os Cavs somam 41 vitórias e apenas dez derrotas na temporada, assegurando a liderança isolada da Conferência Leste. O próximo jogo da equipe será nesta sexta-feira, contra o Washington Wizards, às 21h (de Brasília). Os Pistons ocupam a sétima colocação do Leste (25-26) e enfrentarão o Philadelphia 76ers nesta sexta-feira às 21h30.

Shai Gilgeous-Alexander anota 50 pontos e OKC atropela os Suns

Atualmente favorito ao prêmio de MVP, Shai Gilgeous-Alexander conduziu o Oklahoma City Thunder a uma larga vitória sobre o Phoenix Suns, por 140 a 109. O armador de Oklahoma marcou 50 pontos, oito rebotes e cinco assistências.

Apenas Wilt Chamberlain e agora Shai possuem jogos marcando mais de 50 pontos em três quartas-feiras seguidas. O jogador do Thunder emplacou a sequência contra o Utah Jazz, Golden State Warriors e agora contra o Phoenix Suns.

O Oklahoma City Thunder volta à quadra nesta sexta-feira contra o Toronto Raptors, às 22h. O Phoenix Suns enfrentará o Utah Jazz nesta madrugada de sexta-feira para sábado, com a bola subindo à meia-noite.

Late night dub in OKC ? pic.twitter.com/nUDqoU7IAg ? OKC THUNDER (@okcthunder) February 6, 2025

Veja outros resultados da NBA nesta quarta-feira:

Atlanta Hawks 125 x 126 San Antonio Spurs



Charlotte Hornets 102 x 112 Milwaukee Bucks



Toronto Raptors 107 x 138 Memphis Grizzlies



Philadelphia 76ers 101 x 108 Miami Heat



Brooklyn Nets 102 x 119 Washington Wizards



Minnesota Timberwolves 127 x 108 Chicago Bulls



Utah Jazz 131 x 128 Golden State Warriors



Denver Nuggets 144 x 119 New Orleans Pelicans.