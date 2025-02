Ricardo Oliveira vibra com reestreia de Neymar no Santos: "Ele está super feliz"

Grande ídolo da história do Santos, Ricardo Oliveira celebrou a reestreia de Neymar pelo Santos. O ex-jogador acompanhou o empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP na Vila Belmiro e disse à Gazeta Esportiva a importância do atacante voltar para casa.

"Representa bastante ver ele de novo no futebol brasileiro e feliz por estar voltando a jogar. É um sonho para o torcedor santista. Precisamos ressaltar a importância dele para o futebol brasileiro e para nossa Seleção. Fiquei feliz de vê-lo em campo, de ver ele se divertindo, indo para um contra um. É um cara que nuca se escondeu. E desejar que as lesões fiquem longe dele. Ele vai recuperar a confiança com o tempo", disse.

"Ele está super feliz. A felicidade ele consegue expressar dentro de campo. Torcemos muito para que ele vá super bem, continuar feliz e que ele retome a força e confiança. Que ele possa se divertir e estar bem. Ele sabe o que representa para o Santos e para o futebol brasileiro. Nossa Seleção depende muito desse cara", completou.

Neymar está de volta ao Santos após 12 anos. O atacante assinou um vínculo válido até o final de junho com o Alvinegro Praiano.

O jogador de 33 anos entrou logo na volta do intervalo, no lugar de Gabriel Bontempo. Dentro de campo, o camisa 10 mostrou muita vontade. Ele participou bastante das ações ofensivas, distribuiu bons passes e quase marcou em um chute de canhota, mas parou em defesa do goleiro.

O Santos de Neymar volta a campo no próximo domingo, quando visita o Novorizontino, pela oitava rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi a partir das 16 horas (de Brasília).