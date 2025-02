Real Madrid e Fluminense se pronunciam sobre aposentadoria de Marcelo

O lateral-esquerdo Marcelo, de grande importância para a história do Real Madrid, anunciou sua aposentadoria nesta quinta-feira. O jogador atuou pelo Fluminense em sua última temporada.

O Real Madrid publicou em seu site um pronunciamento destacando os feitos do jogador vestindo a camisa do clube, seguido de uma fala do presidente Florentino Pérez sobre Marcelo.

"Marcelo é um dos maiores laterais-esquerdos da história do Real Madrid e do futebol mundial, e temos o privilégio de contar com ele por muito tempo. Ele é uma das nossas maiores lendas e o Real Madrid é e sempre será sua casa", disse Pérez.

O Fluminense também homenageou o jogador. Em suas redes sociais, o clube o agradeceu e mencionou a trajetória do lateral. Revelado pelo Tricolor, Marcelo foi jogar pelo Real Madrid e encerrou sua carreira na equipe em que começou.

"Uma história que começou e terminou na sua casa. Ainda em Laranjeiras, deu seus primeiros passos no futsal do Fluminense e logo foi para Xerém, onde continuou seu desenvolvimento e, ainda muito jovem, chegou ao time principal. Depois, foi à Europa e construiu uma carreira gigante. Conquistou todo o planeta e voltou para casa, onde venceu ainda mais. O futebol te agradece, Marcelo. O Fluminense, a sua eterna casa, te agradece, ídolo", publicou o clube.

Marcelo defendeu a camisa do Real Madrid por 16 temporadas, conquistando 25 títulos. Em 2023, passou pelo Olympiacos (Grécia) e no mesmo ano voltou ao Fluminense, onde conquistou a Libertadores inédita da equipe.